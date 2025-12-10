Hablamos con el hombre que guarda la estatua de Chiquito de la Calzada: "La pagué íntegramente yo"

La estatua de Chiquito de la Calzada que está esperando a ser emplazada en su Málaga natal está en casa de un particular, el empresario y amigo del cómico Félix Martín Rojas. Este conserva la estatua de bronce obra del escultor Juan Vega en su propio salón.

La obra se encuentra a la espera de autorización municipal para ser emplazada en la ciudad, cumpliendo así la última voluntad del cómico. Aunque ya existe una estatua de Chiquito iniciativa de la Asociación del Humorismo Español, según su entorno esta no cumple con el último deseo de Chiquito de la Calzada.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Félix Martín Rojas, que asegura que está guardando la estatua porque fue él quien, después del Covid, cuando esta ya estaba encargada, la pagó íntegramente. "Es algo bueno para Málaga porque no les cuesta, ya la he pagado yo", señala Félix.

"Cuando Chiquito tiene un deseo, lo pide", asegura, "la estatua debería estar en la calle que Chiquito eligió, quiero que se cumpla la promesa que nos hizo el Ayuntamiento".

Según Félix, el Ayuntamiento pidió unos estudios y unas condiciones que ya se entregaron, pero no parece que haya voluntad por su parte de cumplir la promesa. ¿Por qué está tardando tanto el emplazamiento de la estatua?