Antonio Albella recuerda la persecución de los fans del Locomía original: "Xavier Font les decía que nos agredieran"

Antonio Albella está hecho para los escenarios. Lo ha hecho todo, desde presentar programas de televisión a cantar y ahora, se sube a las tablas con una nueva obra de teatro, el famoso Cuento de Navidad de Charles Dickens.

Su trayectoria cuenta con grandes hitos como el programa Tan Contentos, que presentó junto a Consuelo Berlanga, o su etapa en el grupo Locomía. Con ellos, cosecha grandes éxitos hasta su disolución, aunque llega en plena guerra interna del grupo.

Tras la marcha de Xavier Font, el mánager José Luis Gil le llamó para formar el nuevo Locomía, una formación que no consiguió el apoyo de los fans. Estos los acusaban de suplantar a los originales. "Nosotros nunca llegamos a ver la guerra, no sabíamos que estaban por detrás repudiándonos", asegura.

Según nos cuenta Alberto, fue Xavier Font quien se pudo en contacto con los principales clubes de fans para que les persiguieran. "No sabíamos que todo era por él, se ponía en contacto con los clubs de fans para que nos agredieran", afirma.

Aquella guerra tuvo tanta repercusión que el grupo consiguió mucha más difusión: "Hice como que perdí el conocimiento porque pensé que iba a tener más repercusión y así fue, al día siguiente nos querían todas las televisiones". Tal fue la fama que consiguió el grupo, que aquel disco fue el más vendido de la formación.

Hoy, Antonio Albella recuerda aquella época con cariño, a pesar de que fue una etapa turbulenta. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!