El Rosco | 11 de diciembre
Manu se regala un empate en su Rosco número 400: ¡con una emocionante remontada!
Rosa se había plantado con 22 aciertos y Manu ha conseguido sacar las cuatro respuestas que necesitaba.
El bote de Pasapalabra llegará a la estratosférica cifra de 2,5 millones de euros. Conquistarlo es el regalo soñado por cualquier concursante, aunque Manu ha dado por bueno un feliz y justo empate en una tarde muy especial para él: ha cumplido 400 programas. “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”, ha asegurado antes de empezar a jugar El Rosco.
Por lo tanto, Manu ha jugado su Rosco número 400 y su duelo 270 contra Rosa. La coruñesa, por sólo un segundo, ha sido la encargada de comenzar este nuevo e igualado cara a cara. Esta vez ha sido ella quien ha ido a pasos más lentos, sumando aciertos de dos en dos, hasta que ha dado el acelerón con un turno de siete respuestas. Ya con esa inercia, ha terminado la primera vuelta con 19 letras en verde, sumando una más en esa jugada. Poco después la ha completado el madrileño, con 18 aciertos.
Rosa ha seguido rescatando respuestas pendientes. Cuando ha llegado a 22 aciertos, ha optado por plantarse. Manu necesitaba cuatro para tener un feliz desenlace a su cuatricentenario, una remontada emocionante que ha firmado con solvencia. ¡Revive este trepidante Rosco en el vídeo!
