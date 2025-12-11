Antena3
Malú, Abraham Mateo, Cristina Pedroche y Karlos Arguiñano serán los últimos invitados del año en El Hormiguero

El programa despedirá el año con unos invitados de lo más especial que prometen brindarnos noches inolvidables.

Malú, Abraham Mateo, Cristina Pedroche y Karlos Arguiñano serán los últimos invitados del año en El Hormiguero

El Hormiguero está cerca de despedir el 2025 y para hacerlo por todo lo alto, contarán con las visitas de Malú, Abraham Mateo, Cristina Pedroche y Karlos Arguiñano durante la última semana de emisión.

Lunes: Malú

Arrancamos la semana con la música de Malú. La cantante empezará el próximo año por todo lo alto con siete noches Live Las Ventas en Madrid y nos presentará su nuevo single, titulado El Intento, recién editado. Es el segundo adelanto del que será su próximo disco.

Martes: Abraham Mateo

Viene a vernos el cantante Abraham Mateo que está de enhorabuena tras el éxito a nivel mundial de su single Quiero decirte, que interpreta junto a Ana Mena. La canción ha conquistado las listas de países como México, Venezuela, Colombia, Chile o Argentina, entre otros. El artista conmemora, además, sus veinte años de carrera musical.

Miércoles: Cristina Pedroche

Recibimos a nuestra compañera Cristina Pedroche con la que intentaremos averiguar las sorpresas que prepara para la cita de las campanadas en Atresmedia. Serán sus duodécimas campanadas y compartirá de nuevo el evento con Alberto Chicote. Este año podrán seguirse en retransmisión simultánea en Antena 3, La Sexta y atresplayer.

Jueves: Karlos Arguiñano

Ponemos el broche a 2025 con la visita de uno de nuestros invitados más queridos, la del cocinero Karlos Arguiñano. Viene con su nuevo libro bajo el brazo, Cocina para todos. Las 560 recetas que nunca fallan, que ya está disponible.

