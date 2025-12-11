Antena3
Mejores momentos | 11 de diciembre

Manu se rinde a los invitados con su poema de despedida: “Nos habéis hecho sentir como Reyes”

Antes de jugar su Rosco número 400, el concursante ha demostrado su ingenio con los versos que ha dedicado a Elizabeth Reyes, Guillermo Barrientos, Fran Perea y Laura Dibildos.

Manu se rinde a los invitados con su poema de despedida: "Nos habéis hecho sentir como Reyes"
  • Manu celebra 400 programas en Pasapalabra y confiesa: “Cada día es un regalo”

Alberto Mendo
Publicado:

La sonrisa de Manu antes de comenzar El Rosco de este programa tenía un doble motivo. Por una parte, tenía preparado su tradicional poema de despedida a los invitados. Por la otra, sabía que Roberto Leal iba a preguntarle por el hito que ha alcanzado: ¡400 programas en Pasapalabra! El concursante ha asegurado que los ha vivido como “400 regalos” y ha añadido: “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”.

La emoción de Manu al cumplir 400 programas en Pasapalabra: “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”

Con esta emoción, Manu ha aprovechado para despedirse de Elizabeth Reyes, Guillermo Barrientos, Fran Perea y Laura Dibildos. El agradecimiento por su ayuda y por los buenos momentos que han dejado ha sido a través de sus ingeniosos versos, jugando con sus nombres y apellidos. “Nos habéis hecho sentir como Reyes”, ha afirmado.

Como se dice del bueno vino, los poemas de Manu incluso han mejorado con el tiempo. ¡Compruébalo en el vídeo!

