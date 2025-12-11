Manu se rinde a los invitados con su poema de despedida: “Nos habéis hecho sentir como Reyes”

La sonrisa de Manu antes de comenzar El Rosco de este programa tenía un doble motivo. Por una parte, tenía preparado su tradicional poema de despedida a los invitados. Por la otra, sabía que Roberto Leal iba a preguntarle por el hito que ha alcanzado: ¡400 programas en Pasapalabra! El concursante ha asegurado que los ha vivido como “400 regalos” y ha añadido: “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”.

Con esta emoción, Manu ha aprovechado para despedirse de Elizabeth Reyes, Guillermo Barrientos, Fran Perea y Laura Dibildos. El agradecimiento por su ayuda y por los buenos momentos que han dejado ha sido a través de sus ingeniosos versos, jugando con sus nombres y apellidos. “Nos habéis hecho sentir como Reyes”, ha afirmado.

Como se dice del bueno vino, los poemas de Manu incluso han mejorado con el tiempo. ¡Compruébalo en el vídeo!