Mejores momentos | 11 de diciembre

La emoción de Manu al cumplir 400 programas en Pasapalabra: “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”

El concursante madrileño ha asegurado que cada programa es “un regalo” y ya ha vivido 400, un récord que él mismo acrecienta cada tarde que compite por conquistar el bote.

Alberto Mendo
Publicado:

Llegar a 100 programas en Pasapalabra está al alcance de muy pocos. A 200, sólo para los elegidos. A 300, es un hito. Manu ha superado todo lo imaginable: ha cumplido 400, y Roberto Leal lo ha definido de forma tan sencilla como certera: “Es increíble”. Desde hace ya unas semanas, desde que pulverizó la marca de Orestes, el madrileño se encarga de ir incrementando un récord de longevidad que ya es suyo.

Un Rosco especial para Manu por su récord de longevidad en Pasapalabra: “Nunca pensé que superaría a Orestes”

Manu se ha mostrado feliz por convertirse en cuatricentenario de Pasapalabra: “Un programa es un regalo, pues imagínate 400”. En este tiempo, ha acumulado un premio de 250.200 euros, siempre a la espera de vivir un histórico momento en El Rosco conquistando el bote.

Emocionado, el madrileño asegura: “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”. “Me llevo el regalo de conoceros a vosotros, del apoyo que he tenido de mi familia, de mi chica, de mis amigos, de la gente por la calle que te para y les conoces un ratito”, ha afirmado. ¡Revive este momentazo al completo en el vídeo!

