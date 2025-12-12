Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas: escuchan por primera vez el latido de su bebé

César está muy ilusionado con la idea de ser padre y no ha querido perderse por nada del mundo la primera ecografía de Amanda. Aunque la joven no está pasando por un buen momento por las amenazas de Saúl y el estado de salud de su padre, ha tenido que disimular y centrarse en la criatura que está en camino.

Amanda le presenta a su ginecóloga a César y ella le asegura al mexicano que la joven ya le había hablado de él. Los dos se muestran muy ilusionados con su futura paternidad y miran expectantes la pantalla de la médica para ver a su bebé.

“Según las medidas tiene unas ocho semanas de gestación. Si os fijáis, aquí está su corazoncito, que ya ha empezado a formarse”, les explica la ginecóloga mientras a Amanda y a César se le vienen las lágrimas a los ojos.

“Es la música más linda que escuché”, asegura César al oír el latido de su bebé. Por ahora, es muy pronto para saber el sexo, pero en unas semanas se podrá ver con claridad. ¿Será niño o niña?