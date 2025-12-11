“Perdóname”: el motivo por el que Fran Perea pide disculpas a Rozalén en Pasapalabra

Fran Perea ha terminado su visita a Pasapalabra de la misma forma en la que la comenzó: ganando en La Pista. Eso sí, se le ha quedado una espinita clavada con la canción que le ha tocado en su tercer duelo contra Elizabeth Reyes. En cualquier caso, el artista malagueño ha firmado un balance espectacular, incluyendo plenos en el ¿Dónde Están? y en Una de Cuatro.

La alegría de Fran no ha sido completa porque se le ha resistido el tema de Rozalén que le ha tocado en la prueba musical. Cuando ha sonado el primer fragmento, el actor y cantante se ha quedado quieto varios segundos, tratando de concentrarse. Ha reconocido a la artista y, sobre la canción, ha asegurado: “Me la sé”. Sin embargo, no ha podido demostrarlo y el juego ha seguido adelante.

Con cada vez más impotencia por no recordar nada de la letra, la sorpresa la ha dado Rosa al revelar que sí le ha habría sabido. “Me gusta mucho”, ha confesado la concursante. Roberto Leal ha acudido al rescate de Fran al darle el título con otras palabras. “Perdóname, María”, le ha pedido el invitado a la cantante. ¡Dale al play!