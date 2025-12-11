Antena3
“Perdóname”: el motivo por el que Fran Perea pide disculpas a Rozalén en Pasapalabra

El artista malagueño se ha llevado el triunfo en La Pista, pero mucho más tarde de lo que le habría gustado.

Alberto Mendo
Fran Perea ha terminado su visita a Pasapalabra de la misma forma en la que la comenzó: ganando en La Pista. Eso sí, se le ha quedado una espinita clavada con la canción que le ha tocado en su tercer duelo contra Elizabeth Reyes. En cualquier caso, el artista malagueño ha firmado un balance espectacular, incluyendo plenos en el ¿Dónde Están? y en Una de Cuatro.

Fran Perea, “loco” con su gesta en el ¿Dónde Están?: ¡segundo pleno consecutivo!

La alegría de Fran no ha sido completa porque se le ha resistido el tema de Rozalén que le ha tocado en la prueba musical. Cuando ha sonado el primer fragmento, el actor y cantante se ha quedado quieto varios segundos, tratando de concentrarse. Ha reconocido a la artista y, sobre la canción, ha asegurado: “Me la sé”. Sin embargo, no ha podido demostrarlo y el juego ha seguido adelante.

Con cada vez más impotencia por no recordar nada de la letra, la sorpresa la ha dado Rosa al revelar que sí le ha habría sabido. “Me gusta mucho”, ha confesado la concursante. Roberto Leal ha acudido al rescate de Fran al darle el título con otras palabras. “Perdóname, María”, le ha pedido el invitado a la cantante. ¡Dale al play!

La emoción de Manu al cumplir 400 programas en Pasapalabra: “Es una experiencia que me llevo para toda la vida”

Carmen Quesada
Hablamos con ella

Carmen Quesada se emociona al recordar a su marido, Arturo Fernández: "Siempre será el amor de mi vida"

Seis años después de la muerte de su marido, Carmen Quesada lleva a cabo una iniciativa solidaria perfecta para estas fechas. Hoy, nos cuenta cómo vive las vísperas de la Navidad sin Arturo Fernández.

José Antonio
Nos lo cuenta

La adicción al trabajo de José Antonio casi le cuesta la vida: "Mi historia es la de cualquier autónomo, pero a mí me dio por comer"

Durante quince años, José Antonio vivió sumido en una vorágine de estrés, ansiedad y horas de más en el trabajo. Aquella rutina deterioró tanto su salud que llegó a pesar más de 200 kilos y hubo un momento en el que los médicos no esperaban que llegara con vida a los 60 años.

