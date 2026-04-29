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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez que le ha cambiado la vida a un niño

Tanto Georgina Rodríguez como su hermana Ivana se han volcado en el tratamiento de Javi, un niño de 9 años con una enfermedad ultra rara. Gracias a sus donaciones, la familia de Javi podrá costearse un tratamiento que en un principio creyeron inasumible.

Ivana Rodríguez

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Javi tiene 9 años y es uno de las pocas personas en España que tienen el síndrome de NEDAMSS. Esta enfermedad ultra rara y neurodegenerativa afecta a su sistema motor y cognitivo, haciendo que pierda el habla y la movilidad.

Tanto Georgina Rodríguez como su hermana Ivana se han volcado en el tratamiento del pequeño Javi, para el que necesitaban un millón y medio de dólares. Su familia creyó que nunca podrían acceder a él, pero gracias a las donaciones de Georgina e Ivana, Javi podrá tratarse de su enfermedad.

Ivana Rodríguez se ha convertido en uno de los ángeles de Javi, cuyos padres vuelven a ver la luz en mitad de las oscuridad. Esta tarde, recibimos su visita en el plató de Y ahora Sonsoles, junto a la familia a la que ha cambiado la vida. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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