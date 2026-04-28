Sonsoles Ónega se sincera sobre la decisión que marcó su vida: “No renunciar cuando fui madre”

Sonsoles Ónega ha sido entrevistada por sus colaboradores en Y ahora Sonsoles, donde ha respondido a una pregunta muy personal: si se arrepiente de alguna decisión en su vida. La periodista no dudó en señalar un momento clave: “No renunciar cuando fui madre”.

La presentadora explicó que su primer hijo llegó en un momento de cambio profesional, cuando acababa de empezar a trabajar en otra cadena: “Fui madre de mi primer hijo cuando acababa de empezar a trabajar y no renunciar fue una decisión determinante en mi vida”, aseguró.

Ónega reconoció el coste personal de aquella elección, dejando una de las reflexiones más contundentes de la entrevista: “No he visto a mis hijos, me he perdido toda su infancia, pero no sé si ha merecido la pena”.

Aun así, la periodista miró al futuro con esperanza y lanzó un mensaje sincero: “Serán mis hijos los que algún día me digan: ‘mamá, te entiendo’, sin necesidad de perdonarte”. Además, quiso enviar un mensaje a otras mujeres: “Animo a todas a que no renuncien”.