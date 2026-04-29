¡La remontada de Sandra la lleva directa a la final tras conseguir un bote de 1.700€!

Como pueden cambiar las cosas en apenas unos segundos. Y, si no, que se lo digan a Sandra, que ha pasado de estar en la última posición en la lucha por la final a superar a Dani y a Ángela gracias a conseguir un bote de 1.700€.

Pese a solo tener 300€ antes de empezar el panel, al resolver la prueba de velocidad anterior ha conseguido obtener el turno para empezar a tirar en el panel con bote.

La concursante ha conseguido durante todo el programa muy buenos gajos en su atril, que no ha podido utilizar exceptuando el de la ‘ayuda final’, que conserva tras conseguir un panel de 550€, que, sumado al bote, la colocan con un total de 2.550€.