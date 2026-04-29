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Mejores momentos | 29 de abril

Dani logra un panel de 850€ en dos tiradas al caer en el gajo de los 200€

El concursante se pone en cabeza tras superar a Ángela en el marcador total.

2_Dani

Dani logra un panel de 850€ en dos tiradas al caer en el gajo de los 200€

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Adrián Moreno
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Cuando parecía que Ángela volvería a conseguir otro panel, a expensas de saber si se llevaría la ola, la quiebra ha aparecido y ha hecho pasar a la concursante del atril rojo de 200€ a cero, además de perder el turno.

Dani, en apenas dos tiradas, ha conseguido caer en un gajo de 50€ y, en su segundo intento al tirar de la ruleta, ha caído en el gajo de los 200€, con la astucia de elegir una consonante que estaba repetida cuatro veces.

Al situarse con 850€, el cordobés no ha dudado en resolver el panel, superando a Ángela en la lucha por la final. Además, Dani cuenta con la ventaja del ‘supercomodín’, que ha conseguido en un panel anterior de 550€.

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