Dani logra un panel de 850€ en dos tiradas al caer en el gajo de los 200€

Cuando parecía que Ángela volvería a conseguir otro panel, a expensas de saber si se llevaría la ola, la quiebra ha aparecido y ha hecho pasar a la concursante del atril rojo de 200€ a cero, además de perder el turno.

Dani, en apenas dos tiradas, ha conseguido caer en un gajo de 50€ y, en su segundo intento al tirar de la ruleta, ha caído en el gajo de los 200€, con la astucia de elegir una consonante que estaba repetida cuatro veces.

Al situarse con 850€, el cordobés no ha dudado en resolver el panel, superando a Ángela en la lucha por la final. Además, Dani cuenta con la ventaja del ‘supercomodín’, que ha conseguido en un panel anterior de 550€.