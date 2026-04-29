Ángela consigue 670€ gracias al premio de un cepillo de dientes eléctrico

Tras el fallo de Sandra al decir la ‘P’ como consonante cuando no estaba en el panel, Ángela ha sido la encargada de coger el turno con un panel bastante completo, tras el turno anterior de la concursante del atril azul.

En su primera tirada, la madrileña ha caído en un gajo de 75€ que estaba repetido hasta en tres ocasiones y, aunque ha confesado saberse la respuesta, ha decidido seguir tirando en busca de mejorar económicamente su marcador.

En tres tiradas más, ha conseguido caer en un gajo de 100€ y en el gajo del premio, obteniendo un cepillo eléctrico valorado en 320€, lo que ha permitido que Ángela resuelva el primer panel por 670€