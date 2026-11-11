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Julián, amigo del policía fallecido en Oviedo por una mochila bomba: "Le quedaba un mes para jubilarse"

Continúa la operación jaula en Oviedo, donde ayer falleció un agente de policía y otro resultó herido por una mochila bomba. El autor, que previamente protagonizó un tiroteo, está en busca y captura.

Julio

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 10 de noviembre, un agente de policía fallecía y otro resultaba gravemente herido a causa de la explosión de una mochila bomba. Ambos acudieron al edificio de Oviedo donde ocurrió todo porque el autor, que se dio a la fuga, había protagonizado previamente un tiroteo, donde resultó herida una joven de 17 años.

Oviedo

El presunto autor es un vecino de la zona apodado 'El Ruso'. Aún está en busca y captura y la policía pide extremar la precaución, ya que se cree que podría ir armado y estar escondido en algún albergue u hostal de Oviedo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Julio, amigo del agente fallecido. "En la familia están destrozados", asegura Julio, "le quedaba un mes para jubilarse". Una muerte en la que, según Julio, "se fue como un héroe".

Oviedo está en vilo ante una operación jaula que cada vez se estrecha más. ¿Dónde estará 'El Ruso'? ¿Lograrán dar con su paradero pronto?

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