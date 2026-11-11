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Fernando Tejero, tras su polémica con Macarena Gómez: "Pongo muchos comentarios a cosas que me parece que no están bien"

Ambos actores se han enfrentado en redes sociales. Macarena Gómez ha afirmado que la edad no supone ningún problema para las mujeres de su gremio, algo ante lo que Fernando Tejero ha estallado públicamente.

Fernando Tejero

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La actriz Macarena Gómez se ha vuelto a ver salpicada por una nueva polémica. Esta vez, tras sus declaraciones ante los medios sobre las diferencias entre hombres y mujeres en la industria del cine. Según ella, la edad no es ningún impedimento para las actrices, a las que se les exige lo mismo que los hombres.

Ante estas declaraciones, Fernando Tejero se mostró tajante en redes sociales. "Es muy fuerte, vergonzoso", respondió el actor. Unas palabras que han sido secundadas por más compañeros de profesión, como Luis Merlo.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Fernando Tejero tras la polémica. "Yo he puesto un comentario respondiendo a otro comentario y ya está", afirma, "como pongo muchos comentarios a muchas cosas que me parece que no están bien y ya está".

Macarena y Fernando se enfrentan en redes mostrando dos opiniones literalmente opuestas. Dos opiniones que han dividido al gremio de la interpretación en nuestro país. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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