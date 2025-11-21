Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Francisco, el cantante del eterno talento

El cantante Francisco lleva cuarenta años emocionándonos desde los escenarios. Ahora, a sus 66 años, sigue sintiendo una pasión tan grande por la música, que se le resiste la jubilación, tanto que presenta un nuevo disco.

Corría el año 1981 cuando Francisco, entonces un joven de Alcoy, despuntaba con su voz y sus canciones. En apenas una década, la carrera del artista se consolidó y hoy es uno de los más queridos de nuestro país.

Hoy, Francisco visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de música y de su historia más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!