A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Francisco, el cantante del eterno talento
A sus 66 años, Francisco sigue regalándonos su música como el primer día. Hoy, nos presenta su nuevo disco y repasa toda una vida llena de pasión y éxitos.
Publicidad
El cantante Francisco lleva cuarenta años emocionándonos desde los escenarios. Ahora, a sus 66 años, sigue sintiendo una pasión tan grande por la música, que se le resiste la jubilación, tanto que presenta un nuevo disco.
Corría el año 1981 cuando Francisco, entonces un joven de Alcoy, despuntaba con su voz y sus canciones. En apenas una década, la carrera del artista se consolidó y hoy es uno de los más queridos de nuestro país.
Más Noticias
- Martín, el hombre que preparó los camiones que trasladaron el cuerpo de Franco: "Estábamos totalmente asustados"
- Pastora Vega reivindica el papel de las actrices de más de 50 años: "El teatro es el único espacio que nos está quedando"
- Carmen Thyssen se pronuncia tras renunciar al título de baronesa: "Qué tontería, soy la viuda del barón y lo seré toda la vida"
Hoy, Francisco visita el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de música y de su historia más personal. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!
Publicidad