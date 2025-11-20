Antena 3 LogoAntena3
Carmen Thyssen se pronuncia tras renunciar al título de baronesa: "Qué tontería, soy la viuda del barón y lo seré toda la vida"

La hasta ahora baronesa Thyssen renuncia a su título nobiliario por conseguir la nacionalidad andorrana. Sin embargo, el estallido de la noticia no ha sentado bien a Tita Cervera, que asegura que nunca dejará de ser baronesa.

Carmen Thyssen

Tita Cervera, la hasta ahora baronesa Thyssen, sorprende con una relación que afecta a su apellido y a su título nobiliario. Esta habría renunciado a su nacionalidad suiza y, por tanto, a su apellido y a su título de baronesa.

Carmen Thyssen

El motivo tras esta inesperada decisión sería la obtención de la nacionalidad andorrana. Esta querría proteger su patrimonio y a las gemelas, que recibirían más parte de su herencia en Andorra que en Suiza. "Borja ya ha recibido un montón de dinero de la herencia del barón", advierte Nacho Gay.

El estallido de la noticia no ha sentado bien a Carmen Thyssen, que asegura que siempre será baronesa. "Me casé en Inglaterra, soy su mujer, su viuda y lo seré toda la vida", advierte, "mi nombre es el de siempre, siempre he sido Carmen Thyssen".

Pese a que esta lo niega, Nacho Gay asegura que una boda no permite que se use el apellido de casada en otros países. "El apellido es el que sustenta el título", sostiene.

Son muchas las preguntas alrededor de la nueva vida de Carmen Thyssen. ¿Ha renunciado a su título realmente? ¿Cómo ha recibido la noticia la familia Thyssen?

Carmen Thyssen

