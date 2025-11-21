Wycho se beneficia de la jugada de Alicia en La ruleta de la suerte

Este panel decía: “¿Qué es?: género musical cubano o individuo mentiroso”. Y Alicia ha estado a punto de resolverlo, pero la mala suerte se ha cruzado en su camino y ha terminado perdiendo todo lo acumulado, que ha pasado directamente a Wycho.

El concursante del atril azul se ha beneficiado de esta oportunidad y ha ganado varios gajos y una cantidad considerable de dinero que la concursante había conseguido con esfuerzo.

Al menos, uno de ellos ha podido disfrutar del premio. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!