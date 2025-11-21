MEJORES MOMENTOS | 21 DE NOVIEMBRE
Wycho se beneficia de la jugada de Alicia en La ruleta de la suerte
El concursante del atril azul ha ganado varios gajos y mucho dinero gracias a la mala suerte de Alicia.
Este panel decía: “¿Qué es?: género musical cubano o individuo mentiroso”. Y Alicia ha estado a punto de resolverlo, pero la mala suerte se ha cruzado en su camino y ha terminado perdiendo todo lo acumulado, que ha pasado directamente a Wycho.
El concursante del atril azul se ha beneficiado de esta oportunidad y ha ganado varios gajos y una cantidad considerable de dinero que la concursante había conseguido con esfuerzo.
Al menos, uno de ellos ha podido disfrutar del premio. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
