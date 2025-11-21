Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 21 DE NOVIEMBRE

Wycho se beneficia de la jugada de Alicia en La ruleta de la suerte

El concursante del atril azul ha ganado varios gajos y mucho dinero gracias a la mala suerte de Alicia.

Wycho se beneficia de la jugada de Alicia en La ruleta de la suerte

Arancha Mela
Este panel decía: “¿Qué es?: género musical cubano o individuo mentiroso”. Y Alicia ha estado a punto de resolverlo, pero la mala suerte se ha cruzado en su camino y ha terminado perdiendo todo lo acumulado, que ha pasado directamente a Wycho.

El concursante del atril azul se ha beneficiado de esta oportunidad y ha ganado varios gajos y una cantidad considerable de dinero que la concursante había conseguido con esfuerzo.

Al menos, uno de ellos ha podido disfrutar del premio. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

¡Los nervios a flor de piel! Carolina resuelve un panel de más de 5.000 euros

Albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo

Mantén una dieta equilibrada con esta receta fácil de albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo, de Joseba Arguiñano

Alfonso Serrano, PP
Condena Fiscal General

Alfonso Serrano, PP, responde a los ataques al TS tras la condena al fiscal general: "Para perseguir un delito tú no puedes delinquir"

Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente ideal para Navidad
Para 4 personas

Arturo Valls
A las 22.50 horas

“Tengo enfrente a mi madre y ha fallado”: el miércoles, todo puede pasar en un nuevo programa de El 1%

Con Arturo Valls a la cabeza, te espera una noche con 100% de emoción y cero de aburrimiento. El 1%, el próximo miércoles a las 22.50 horas en Antena 3.

Joaquín Manso.
FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Joaquín Manso analiza el fallo del fiscal como director de 'El Mundo': "Se nos convirtió en protagonistas contra nuestra voluntad y decidimos liderar las investigaciones"

Las informaciones publicadas por el diario 'El Mundo' han sido claves para la investigación del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general del Estado.

Juan Lobato en Espejo Público.

Juan Lobato critica al Gobierno por su reacción a la sentencia del fiscal general: "No podemos generar una oposición partidista constante para hacer política"

Pablo López

“Es importante darlo todo”: así arranca el Asalto Final más intenso de La Voz

El fiscal general, condenado.

El juez Gómez de Liaño, sobre la condena al fiscal general: "Se incurre en el insulto y el ultraje al Tribunal Supremo"

