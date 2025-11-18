Entrevista
Paloma San Basilio habla de su pionera separación: "El concepto de matrimonio para toda la vida era una cadena"
La artista se separó de su marido en 1978, cuando el divorcio aún no era legal. Una revolución que sirvió de ejemplo para muchas mujeres.
Paloma San Basilio es revolucionaria por naturaleza. Su forma de cantar, sus looks e, incluso, sus decisiones personales, se convirtieron en un referente para muchas mujeres de la época.
En 1978, cuando aún el divorcio no era legal en España, Paloma San Basilio decidió separarse de su marido. Desde ese momento, la cantante no se volvió a casar y se convirtió en un símbolo de libertad.
"El concepto antiguo de matrimonio para toda la vida era una pequeña cadena", asegura Paloma San Basilio, "el matrimonio es una opción, pero si la familia se forma desde el amor, bienvenida sea en la forma que sea".
Cuando se separó, Paloma tuvo que contestar muchas preguntas incómodas y terminó abanderando un concepto que a día de hoy sigue representando a muchas mujeres: "Dije que me gustaba dormir en diagonal y aún siguen entrando mujeres que se sienten identificadas".
Hoy, Paloma San Basilio se siente más plena que nunca, sin necesidad de estar con nadie. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
