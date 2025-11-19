Antena 3 LogoAntena3
La baronesa Thyssen renuncia a su título nobiliario para adquirir la nacionalidad andorrana

Carmen Thyssen-Bornemisza renuncia a su nacionalidad suiza y, por tanto, su apellido, para adquirir la nacionalidad andorrana. Nacho Gay nos cuenta todos los detalles de lo que hay detrás de esta decisión.

Carmen Thyssen

La baronesa Thyssen-Bornemisza pasará a ser tan solo Carmen-Thyssen. Esta se ha visto obligada a renunciar a su nacionalidad suiza y, por tanto, pierde el derecho documental a utilizar el apellido Thyssen-Bornemisza.

Al perder el apellido, la hasta ahora baronesa también pierde la única base jurídica que sustentaba el título de baronesa. "El procedimiento implica la cancelación inmediata del pasaporte y de toda documentación expedida bajo esa identidad", advierte Nacho Gay.

Carmen Thyssen toma esta decisión porque Tita Cervera no cumple los requisitos para tener doble nacionalidad en Andorra. Por eso, la baronesa renuncia a su parte suiza y se cambia el nombre para adquirir la nacionalidad andorrana. La coleccionista de arte ya reside durante la mitad del año en el país vecino y, según nuestro colaborador, a sus 82 años, trata de proteger su legado económicamente.

"Ha hecho un truco, ha ido al registro civil y se ha puesto de nombre de pila Carmen-Thyssen, por lo tanto podrá seguir firmando con ese nombre por este truco", afirma Gay.

Nacho Gay nos ha dado todos los detalles sobre esta decisión que afecta al título de la baronesa. ¡Dale al play para verlo al completo!

