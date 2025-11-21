Un panel con Bote fallido: Carolina se queda sin resolverlo por una sola palabra

En este Panel con Bote la frase para acertar era: “Para el aperitivo: tostada de mozzarella gratinada y tomate”. Carolina, la concursante del atril rojo, ha ido acumulando dinero en este panel hasta alcanzar 725 euros.

Todo apuntaba a que sería ella quien resolvería el panel, pero un pequeño error lo ha cambiado todo: al decir una consonante incorrecta, su turno ha pasado directamente a uno de sus compañeros.

Finalmente, el panel se ha resuelto, pero por una cantidad mínima…. En pocas ocasiones se ha visto algo así en La ruleta de la suerte. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!