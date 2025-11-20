Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Pastora Vega reivindica el papel de las actrices de más de 50 años: "El teatro es el único espacio que nos está quedando"

La actriz sigue conquistando escenarios, pero asegura que, a partir de los 45 años se ha enfrentado a un "desierto profesional". Hoy, nos cuenta de qué modo le ha afectado el edadismo en su trabajo.

Pastora Vega

Publicidad

Pastora Vega es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Nacida en el seno de una familia de artistas, ha vivido una vida profesional llena de éxitos, pero en la que también ha experimentado el edadismo.

Pastora Vega

A sus 65 años, asegura que ha transitado un "desierto profesional" a partir de los 45. "Todas las mujeres sufrimos el edadismo de una u otra manera, cosa que los hombres no", afirma, "en mi profesión no hay papeles más allá de 'la tía de', 'la madre de'".

Al ver que el cine no daba oportunidades a mujeres de su edad, Pastora decidió optar por el teatro, un espacio en el que los papeles femeninos de más de 50 años tienen cabida: "Es el único espacio que nos está quedando a las mujeres de una cierta edad para encarnar personajes a los que les pasen cosas, es una lotería". ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pastora Vega

Pastora Vega reivindica el papel de las actrices de más de 50 años: "El teatro es el único espacio que nos está quedando"

Carmen Thyssen

Carmen Thyssen se pronuncia tras renunciar al título de baronesa: "Qué tontería, soy la viuda del barón y lo seré toda la vida"

Jenifer

Jenifer, la niña que sobrevivió al volcán que acabó con la vida de Omayra: "Mi madre me dejó con una socorrista y jamás volvió"

Boticaria García
Salud

¿Por qué este año se adelanta la gripe? Boticaria García nos cuenta cómo prevenir el contagio

Máximo Valverde
En plató

Máximo Valverde recuerda cómo afectó la muerte de Franco al cine español: "De la noche a la mañana pasamos al destape"

Bautizo a escondidas
Nos lo cuenta

Juan, obligado a celebrar a escondidas el bautizo de su hijo el día que murió Franco: "Teníamos miedo"

El mismo día que fallecía Franco, Juan daba la bienvenida a su hijo. Tuvieron que celebrar el bautizo a puerta cerrada, evitando que alguien les escuchara felices entre la tensión de aquel día.

Dio a luz
Nos lo cuenta

Teresa dio a luz el día que murió Franco: cuando la alegría se mezcla con la inquietud colectiva

El 20 de noviembre marcó la historia de nuestro país y, en concreto, la vida de Teresa, que mientras fallecía el dictador, daba a luz a su hija.

Begoña Villacís

Begoña Villacís en el aniversario de la muerte de Franco: "Está mucho más vivo ahora que lo que yo recuerdo en mis tiempos"

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco" . Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco": Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

Foto de una vivienda

El okupa multirreincidente: 225 denuncias, 31 detenciones y más de un millón de euros en ganancias ilegales

Publicidad