50 años de la muerte de Franco
Martín, el hombre que preparó los camiones que trasladaron el cuerpo de Franco: "Estábamos totalmente asustados"
Los últimos meses de vida de Franco estuvieron marcados por un delicado estado de salud, tanto que España preparó su féretro días antes de que falleciera. Hoy, el hombre encargado de hacerlo recuerda ese momento en nuestro plató.
Publicidad
La muerte de Franco supuso un antes y un después en la historia de nuestro país. Fue un 20 de noviembre de 1975, cuando las televisiones de todas las casas clamaron la noticia que cambiaría el país: "Españoles, Franco ha muerto".
Meses antes, la salud de Franco se resentía y los militares ya estaban advertidos de que Franco podía morir de un momento a otro. Entre aquellos militares estaba Martín, un hombre que entonces estaba haciendo la mili y que preparó los camiones que trasladaron el féretro de Francisco Franco días antes de su fallecimiento.
"Estábamos totalmente asustados, haciendo turnos para dormir", recuerda. Cuando llegó el momento de la muerte de Franco, el miedo se instaló en el cuartel, que permaneció cerrado una semana por la incertidumbre de lo que vendría.
Más Noticias
- Pastora Vega reivindica el papel de las actrices de más de 50 años: "El teatro es el único espacio que nos está quedando"
- Carmen Thyssen se pronuncia tras renunciar al título de baronesa: "Qué tontería, soy la viuda del barón y lo seré toda la vida"
- Jenifer, la niña que sobrevivió al volcán que acabó con la vida de Omayra: "Mi madre me dejó con una socorrista y jamás volvió"
Hoy, el 20 de noviembre es una fecha clave en la historia de España, que algunos vivieron en primera persona con historias tan impresionantes como la de Martín. ¡Dale al play para escucharle!
Publicidad