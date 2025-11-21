Martín, el hombre que preparó los camiones que trasladaron el cuerpo de Franco: "Estábamos totalmente asustados"

La muerte de Franco supuso un antes y un después en la historia de nuestro país. Fue un 20 de noviembre de 1975, cuando las televisiones de todas las casas clamaron la noticia que cambiaría el país: "Españoles, Franco ha muerto".

Meses antes, la salud de Franco se resentía y los militares ya estaban advertidos de que Franco podía morir de un momento a otro. Entre aquellos militares estaba Martín, un hombre que entonces estaba haciendo la mili y que preparó los camiones que trasladaron el féretro de Francisco Franco días antes de su fallecimiento.

"Estábamos totalmente asustados, haciendo turnos para dormir", recuerda. Cuando llegó el momento de la muerte de Franco, el miedo se instaló en el cuartel, que permaneció cerrado una semana por la incertidumbre de lo que vendría.

Hoy, el 20 de noviembre es una fecha clave en la historia de España, que algunos vivieron en primera persona con historias tan impresionantes como la de Martín. ¡Dale al play para escucharle!