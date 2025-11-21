Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

50 años de la muerte de Franco

Martín, el hombre que preparó los camiones que trasladaron el cuerpo de Franco: "Estábamos totalmente asustados"

Los últimos meses de vida de Franco estuvieron marcados por un delicado estado de salud, tanto que España preparó su féretro días antes de que falleciera. Hoy, el hombre encargado de hacerlo recuerda ese momento en nuestro plató.

Martín

Publicidad

La muerte de Franco supuso un antes y un después en la historia de nuestro país. Fue un 20 de noviembre de 1975, cuando las televisiones de todas las casas clamaron la noticia que cambiaría el país: "Españoles, Franco ha muerto".

Meses antes, la salud de Franco se resentía y los militares ya estaban advertidos de que Franco podía morir de un momento a otro. Entre aquellos militares estaba Martín, un hombre que entonces estaba haciendo la mili y que preparó los camiones que trasladaron el féretro de Francisco Franco días antes de su fallecimiento.

"Estábamos totalmente asustados, haciendo turnos para dormir", recuerda. Cuando llegó el momento de la muerte de Franco, el miedo se instaló en el cuartel, que permaneció cerrado una semana por la incertidumbre de lo que vendría.

Hoy, el 20 de noviembre es una fecha clave en la historia de España, que algunos vivieron en primera persona con historias tan impresionantes como la de Martín. ¡Dale al play para escucharle!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Martín

Martín, el hombre que preparó los camiones que trasladaron el cuerpo de Franco: "Estábamos totalmente asustados"

Tu lógica, a prueba con El 1%

El 35% acierta esta pregunta de El 1%: ¿resolverás el acertijo de los dados?

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"

Test de un buen ex, por Marta Sánchez: "El estómago manda mucho sobre el amor"
Mágica

Vuelve a ver la entrevista completa a Marta Sánchez en El Hormiguero

¿Ver a través de los objetos? Marron demuestra que es posible gracias a los infrarrojos
Impresionante

¿Ver a través de los objetos? Marron demuestra que es posible gracias a los infrarrojos

Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero
Actuación

Magnetismo, sensibilidad y fuerza: Marta Sánchez deslumbra interpretando 'Abrázame' en El Hormiguero

La cantante ha puesto el broche de oro a su entrevista regalándonos un momento lleno de magia interpretando en directo su nuevo single.

"Me jode un huevo": Marta Sánchez responde a las críticas y desmiente los rumores que circulan sobre ella
En El Hormiguero

Marta Sánchez responde a las críticas y desmiente los rumores que circulan sobre ella: "Me jode un huevo"

La cantante se ha sincerado durante su entrevista con Pablo Motos y ha dejado claro que ella no se considera ninguna diva.

"Recé y me despedí": Marta Sánchez desvela cuál ha sido la peor experiencia de su vida

"Recé y me despedí": Marta Sánchez desvela cuál ha sido la peor experiencia de su vida

El Hormiguero recibirá a Álex Márquez, José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz la próxima semana

El Hormiguero recibirá a Álex Márquez, José Andrés, David Bisbal y Dabiz Muñoz la próxima semana

¡Todo es posible! Manu, a un acierto del empate y a cuatro del bote de 2.410.000 euros en El Rosco

¡Todo es posible! Manu, a un acierto del empate y a cuatro del bote de 2.410.000 euros en El Rosco

Publicidad