Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Repasamos

Los influencers ‘invaden’ la gala de los Goya: así han reaccionado los famosos del cine español a la polémica

La presencia de influencers en la última edición de los Premios Goya ha desatado un intenso debate en redes y en el propio sector cinematográfico. Mientras algunos lo critican, otros creen que son necesarios para dar visibilidad.

Yolanda Ramos

Publicidad

La fiesta del cine español se ha visto envuelta en una nueva polémica. Influencers conocidos de las redes sociales compartieron protagonismo con actores y directores, algo que para muchos profesionales del sector no ha sido bien recibido.

Yolanda Ramos, la primera en alzar la voz

Una de las reacciones más comentadas ha sido la de la actriz y humorista Yolanda Ramos. En redes sociales respondió con ironía a un vídeo que criticaba la presencia de influencers en los Goya: "Nada contra las influencers… pero yo estaba en pijama en mi casa", escribió, recordando que apenas ha sido invitada a la gala en un par de ocasiones.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y abrieron un debate sobre si la Academia debería priorizar la presencia de profesionales del cine frente a figuras populares de internet. La actriz, sin embargo, quiso aclarar después que no tiene nada en contra de los creadores de contenido y que su comentario tan solo pretendía agradecer el apoyo del público a quienes sienten que el sector no siempre está bien representado en la gala.

Yolanda Ramos

¿Son necesarios los influencers a los Goya?

La invitación de influencers a la gala ha generado opiniones muy divididas dentro del mundo del cine. Algunos consideran que su presenciapuede restar protagonismo a quienes trabajan durante todo el año en la industria, mientras que otros defienden que ayudan a dar visibilidad, como defiende Alejandra Grepi, antiguo miembro de la Academia de Cine: "Hay que adaptarse, aunque no me guste".

Además, los influencers que acuden a la gala lo hacen invitados por marcas patrocinadoras, no por miembros de la Academia. Estossiempre tienen reservado un cupo del evento.

Goya

Más famosos se unen a Yolanda Ramos

Dafne Fernández, Llum Barrera, Lucía Romero o Raúl Tejón son solo algunos de los actores y actrices que se han sumado a la reivindicación de Yolanda Ramos, expresando su malestar ante la presencia de influencers en los Goya.

El debate refleja un choque entre dos visiones de la gala: la de un evento pensado para el propio sector cinematográfico y la de un espectáculo mediático que busca impacto en redes sociales y mayor repercusión pública. Y tú, ¿qué opinas? ¡Cuéntanoslo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Los desafíos de la primera semifinal

Los desafíos de la primera semifinal en la que habrá mucho en juego

Huevo poché, un alimento de alta cocina: el truco casero de Arguiñano para hacerlo ¡sin nudo!

Huevo poché, un alimento de alta cocina: el truco casero de Arguiñano para hacerlo ¡sin nudo!

Yolanda Ramos

Los influencers ‘invaden’ la gala de los Goya: así han reaccionado los famosos del cine español a la polémica

Los hermanos han aguantado el tipo y consiguen llevarse 25.000 euros que ayudará a cumplir el sueño de su madre.
Mejores momentos | 7 de marzo

¡Charlie y Raúl ganan 25.000 euros en Atrapa un millón! La salsa venezolana que puede cumplir el sueño de su madre

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

¿La tarta de boda de Isabel II de Inglaterra costó 750.000 euros? El alto precio que pagaron Charlie y Raúl en Atrapa un millón

Charlie y Raúl, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

Charlie y Raúl conmueven en Atrapa un millón: quieren viajar con su madre con Alzheimer mientras aún les reconoce

Estos dos concursantes son hermanos y quieren destinar el dinero que ganen en el concurso a un viaje con su madre.

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos | 7 de marzo

“Lo justifica muy bien”: Bea se encomienda a los conocimientos de historia de Jacobo, ¿serán suficientes para ganar 25.000 euros?

La pareja llega a la última ronda con un fajo de billetes con una pregunta de historia… ¡y Jacobo es profesor de Historia!

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón

La verdadera sangre que usó Hitchcock en ‘Psicosis’ descoloca a Jacobo y Bea: “Era una película en blanco y negro”

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón

La increíble historia de Jacobo y Bea en Atrapa un millón: un viaje a Londres reveló su relación secreta

Daniel Illescas

Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío

Publicidad