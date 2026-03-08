Los influencers ‘invaden’ la gala de los Goya: así han reaccionado los famosos del cine español a la polémica

La fiesta del cine español se ha visto envuelta en una nueva polémica. Influencers conocidos de las redes sociales compartieron protagonismo con actores y directores, algo que para muchos profesionales del sector no ha sido bien recibido.

Yolanda Ramos, la primera en alzar la voz

Una de las reacciones más comentadas ha sido la de la actriz y humorista Yolanda Ramos. En redes sociales respondió con ironía a un vídeo que criticaba la presencia de influencers en los Goya: "Nada contra las influencers… pero yo estaba en pijama en mi casa", escribió, recordando que apenas ha sido invitada a la gala en un par de ocasiones.

Sus palabras se viralizaron rápidamente y abrieron un debate sobre si la Academia debería priorizar la presencia de profesionales del cine frente a figuras populares de internet. La actriz, sin embargo, quiso aclarar después que no tiene nada en contra de los creadores de contenido y que su comentario tan solo pretendía agradecer el apoyo del público a quienes sienten que el sector no siempre está bien representado en la gala.

¿Son necesarios los influencers a los Goya?

La invitación de influencers a la gala ha generado opiniones muy divididas dentro del mundo del cine. Algunos consideran que su presenciapuede restar protagonismo a quienes trabajan durante todo el año en la industria, mientras que otros defienden que ayudan a dar visibilidad, como defiende Alejandra Grepi, antiguo miembro de la Academia de Cine: "Hay que adaptarse, aunque no me guste".

Además, los influencers que acuden a la gala lo hacen invitados por marcas patrocinadoras, no por miembros de la Academia. Estossiempre tienen reservado un cupo del evento.

Más famosos se unen a Yolanda Ramos

Dafne Fernández, Llum Barrera, Lucía Romero o Raúl Tejón son solo algunos de los actores y actrices que se han sumado a la reivindicación de Yolanda Ramos, expresando su malestar ante la presencia de influencers en los Goya.

El debate refleja un choque entre dos visiones de la gala: la de un evento pensado para el propio sector cinematográfico y la de un espectáculo mediático que busca impacto en redes sociales y mayor repercusión pública. Y tú, ¿qué opinas? ¡Cuéntanoslo!