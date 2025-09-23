A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el exrepresentante de Camilo Sesto nos cuenta cómo fueron sus últimos años
Eduardo Guervós, quien fue representante de Camilo Sesto, visita el plató para recordar al cantante seis años después de su muerte y aclarar algunas polémicas. ¿Por qué se retiró de los escenarios? ¿Qué tipo de relación guarda con la familia a día de hoy?
Publicidad
Camilo Sesto nos dejaba hace seis años, pero asuntos como sus últimos años o su herencia aún generan muchas preguntas. Por eso, hoy visita el plató de Y ahora Sonsoles Eduardo Guervás, su amigo íntimo y antiguo representante.
Pese a que Eduardo y Camilo Sesto mantenían una relación muy estrecha, el representante recibió numerosas críticas durante sus últimos años. Muchos le acusaban de querer quedarse con su fortuna y de tenerle "secuestrado".
Más Noticias
- Alejandra Osborne se emociona al recordar la muerte de su madre: "Lo dejé todo cuando le diagnosticaron cáncer"
- Lorena Vázquez desvela todos los detalles de la boda de Pablo López: "Orozco perdió el vuelo y no pudo asistir"
- La hija de Martín Pareja-Obregón, demandada por su padre: "Todo lo que he dicho es verídico, va a salir perdiendo"
Hpy, Eduardo Guervós se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles dispuesto a responder a todo. ¿Qué ocurrió durante aquellos años apartado de los focos? ¿Cuál fue la última voluntad del cantante? No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3.
Publicidad