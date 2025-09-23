Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el exrepresentante de Camilo Sesto nos cuenta cómo fueron sus últimos años

Eduardo Guervós, quien fue representante de Camilo Sesto, visita el plató para recordar al cantante seis años después de su muerte y aclarar algunas polémicas. ¿Por qué se retiró de los escenarios? ¿Qué tipo de relación guarda con la familia a día de hoy?

Camilo Sesto

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Camilo Sesto nos dejaba hace seis años, pero asuntos como sus últimos años o su herencia aún generan muchas preguntas. Por eso, hoy visita el plató de Y ahora Sonsoles Eduardo Guervás, su amigo íntimo y antiguo representante.

Pese a que Eduardo y Camilo Sesto mantenían una relación muy estrecha, el representante recibió numerosas críticas durante sus últimos años. Muchos le acusaban de querer quedarse con su fortuna y de tenerle "secuestrado".

Hpy, Eduardo Guervós se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles dispuesto a responder a todo. ¿Qué ocurrió durante aquellos años apartado de los focos? ¿Cuál fue la última voluntad del cantante? No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3.

