Lorena Vázquez desvela todos los detalles de la boda de Pablo López: "Orozco perdió el vuelo y no pudo asistir"
El cantante se ha dado el "sí quiero" por segunda vez este fin de semana. Pese a que la pareja ha querido mantenerlo en privado, Lorena Vázquez nos cuenta todo lo que ocurrió en la boda de Pablo López y Laura Rubio.
Tras darse el "sí quiero" por primera vez el 19 de junio en una boda privada en Madrid, Pablo López y Laura Rubio celebran su boda por segunda vez, esta vez con más invitados, en concreto más de 300.
La ceremonia tuvo lugar este fin de semana en una finca de la sierra de Cádiz, donde no faltaba ningún detalle. La boda contó hasta con un globo aerostático y los invitados tenían tan solo una norma: no utilizar sus teléfonos móviles para preservar la intimidad de la pareja.
Pese a que no existen pruebas de lo que pasó en la boda, nuestra compañera Lorena Vázquez conoce todos los detalles. Según nos ha contado, fue un enlace marcado por las ausencias de David Bisbal y Alejandro Sanz, que pese a estar invitados no pudieron acudir. Quienes sí pudieron asistir al enlace fueron Luis Fonsi, David Bustamante, Lola Índigo o Vanesa Martín, entre otros. "Orozco perdió el vuelo y por eso no pudo asistir", señala.
"La boda era medio sorpresa para los novios", asegura la periodista, "la fiesta duró hasta las 4 de la mañana y todos lo pasaron genial".
El enlace estuvo lleno de detalles y de música, aunque Pablo López no cantó. "Hubo un coro", nos cuenta Lorena Vázquez. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo!
