Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Te lo contamos

Lorena Vázquez desvela todos los detalles de la boda de Pablo López: "Orozco perdió el vuelo y no pudo asistir"

El cantante se ha dado el "sí quiero" por segunda vez este fin de semana. Pese a que la pareja ha querido mantenerlo en privado, Lorena Vázquez nos cuenta todo lo que ocurrió en la boda de Pablo López y Laura Rubio.

Pablo López boda

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Tras darse el "sí quiero" por primera vez el 19 de junio en una boda privada en Madrid, Pablo López y Laura Rubio celebran su boda por segunda vez, esta vez con más invitados, en concreto más de 300.

La ceremonia tuvo lugar este fin de semana en una finca de la sierra de Cádiz, donde no faltaba ningún detalle. La boda contó hasta con un globo aerostático y los invitados tenían tan solo una norma: no utilizar sus teléfonos móviles para preservar la intimidad de la pareja.

Pese a que no existen pruebas de lo que pasó en la boda, nuestra compañera Lorena Vázquez conoce todos los detalles. Según nos ha contado, fue un enlace marcado por las ausencias de David Bisbal y Alejandro Sanz, que pese a estar invitados no pudieron acudir. Quienes sí pudieron asistir al enlace fueron Luis Fonsi, David Bustamante, Lola Índigo o Vanesa Martín, entre otros. "Orozco perdió el vuelo y por eso no pudo asistir", señala.

"La boda era medio sorpresa para los novios", asegura la periodista, "la fiesta duró hasta las 4 de la mañana y todos lo pasaron genial".

El enlace estuvo lleno de detalles y de música, aunque Pablo López no cantó. "Hubo un coro", nos cuenta Lorena Vázquez. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pablo López boda

Lorena Vázquez desvela todos los detalles de la boda de Pablo López: "Orozco perdió el vuelo y no pudo asistir"

Martín Pareja-Obregón

La hija de Martín Pareja-Obregón, demandada por su padre: "Todo lo que he dicho es verídico, va a salir perdiendo"

Curro

Pensionistas que cobran más que jóvenes trabajadores: "Es una lástima que la nómina de mis hijas sea menor que mi pensión"

María Belón
En plató

María Belón, la superviviente del tsunami de Tailandia que inspiró Lo imposible: "Llegué a desear que mis hijos estuvieran muertos"

Ignasi
Denuncia

Ignasi, sin pensión por un error informático de la Seguridad Social: "Me deben casi 11.000 euros"

Novatadas
Investigación

El horror de las novatadas, desde dentro: nos infiltramos en un grupo en el que cobran por humillar a los novatos

Las novatadas universitarias son un asunto polémico en las universidades. Pese a estar prohibidas, existen grupos de WhatsApp donde se siguen organizando actividades humillantes para alumnos que llegan a pagar por ellas.

Alcalde Sant Quintí de Mediona
Temporal

Alcalde de Sant Quintí de Mediona, tras el fallecimiento de un padre y su hijo: "Quisieron cruzar un puente cubierto por agua"

Hablamos con el alcalde de Sant Quintí de Mediona (Barcelona), donde un niño y su padre han aparecido sin vida a raíz de las fuertes lluvias que se han producido en Cataluña.

Okupas de Barajas

A 90 metros de la UCO: el edificio okupado de Barajas donde reinan las reyertas y los vecinos patrullan por miedo

Rafael Amargo

Rafael Amargo habla en exclusiva con Espejo Público tras su ingreso de urgencia en el hospital: "Nadie me dedicó ni un minuto"

Alejandra Osborne

Alejandra, la hija mayor de Bertín Osborne: "Cuando me dijo que iba a tener otro hijo, me tuve que ir del trabajo"

Publicidad