Aitana Bonmatí gana su tercer Balón de Oro: la futbolista impacta con un vestido con lentejuelas XL de firma española

Aitana Bonmatí volvía a hacer historia en la ceremonia del Balón de Oro celebrada en Teatro del Châtelet de París. La futbolista recogía su tercer galardón convirtiéndose en la jugadora con más balones de oro de la historia.

El encargado de entregarle este premio era Andrés Iniesta, quien para Aitana ha sido un referente en su trayectoria futbolística. Curiosamente, la propia jugadora se sorprendía al recibir su tercer balón de oro y decidía improvisar en su discurso.

Aitana y Andrés Iniesta en la gala del Balón de Oro | Gtres

"Voy a improvisar un poco. Tercera vez consecutiva. No sé qué decir. El teatro todavía me impresiona muchísimo, la verdad", decía y lanzaba una reflexión sobre la igualdad en el deporte: "Creo que este es el primer año que tenemos los mismos premios que el masculino y eso se agradece. La igualdad es algo que venimos demandando desde hace tiempo y hoy lo hemos conseguido".

El look de Aitana Bonmatí para recoger su tercer balón de oro

Para la ocasión, la joven de 27 años escogía un estilismo firmado por la diseñadora catalana Marta Martí conocida por sus diseños nupciales y vestir en el día de su boda a influencers como Bea Gimeno.

Aitana Bonmatí vesida de Marta Martí | Gtres

Unas lentejuelas XL marrones simulando unas escamas eran las protagonistas del vestido de cuello halter y espalda descubierta que Aitana vistió para la ocasión. Así, la futbolista se salía un poco del look negro detacando entre el resto de sus compañeras.

Un diseño con el que impactaba y que se encuentra actualmente disponible en la web de la firma por 950 euros.

Futbolistas nominadas al Balón de Oro | Gtres

Para complementar esta pieza que se robaba todo el protagonismo del look, Aitana se decidió por unos pendientes sencillos en plata de la firma Repossi, unas sandalias negras de Lola Cruz y bolso del mismo color firmado por Todd Oldham.

Respecto al pelo, Aitana recogió su melena en un moño bajo para dar protagonismo a la espalda del vestido y un maquillaje sencillo fiel a su estilo con ojo marcado en negro y labios en un tono rojo apagado.