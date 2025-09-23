Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El último "milagro" del doctor Cavadas: opera una rodilla destrozada con una articulación del propio tobillo del paciente

Una técnica de reconstrucción pionera indicada para casos extremos que no admiten prótesis, pero el médico ha conseguido sacar adelante una operación de mucho mérito.

Isabel Goyanes
Publicado:

El diagnóstico no era optimista, la rodilla tenía pocas posibilidades, pero el valenciano doctor Cavadas ha logrado salvarla con una técnica de reconstrucción novedosa utilizando la articulación del tobillo del propio paciente.

Ya en quirófano se lleva a cabo la intervención con una técnica microquirúrgica que permite reparar estructuras muy pequeñas, como nervios y vasos sanguíneos. Era esta la única posibilidad que tenía el paciente de conservar su pierna intacta y así ha sido tras esta exitosa y complicada operación que además, presentaba bajo riesgo de infección porque no se ha utilizado material protésico.

Esta técnica de reconstrucción del prestigioso cirujano plástico ha sido publicada en la revista científica de cirugía ósea y articular “Journal of Bone and Joint Surgery”. Una intervención que ha recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional por su resultado exitoso al evitar la amputación, en un caso como este, de defecto masivo articular.

Los casos más difíciles

Pedro Cavadas se dedica desde 1994 a la reconstrucción micro quirúrgica y junto con su equipo, ha realizado aproximadamente 30.000 cirugías de casos complejos para las que utiliza los tratamientos más punteros con el fin de ofrecer soluciones a los pacientes rechazados de cirugía o qué tienen discapacidades muy difíciles de reparar. Cavadas, que realizó el primer trasplante de dos manos y antebrazos del mundo en 2006, sigue adelante con una trayectoria marcada por la consecución de grandes retos y logros que él mismo califica como una manera de solucionar problemas a la gente

