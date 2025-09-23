Marta rompe a llorar y rechaza ser la nueva directora de Perfumerías De la Reina

La reunión de accionistas para relevar a don Pedro parecía tener un desenlace claro: todos, incluido Tasio, votaron por Marta como la nueva directora. Sin embargo, la empresaria, visiblemente afectada, se derrumbó y renunció al cargo en Sueños de libertad.

Entre lágrimas, Marta confesó no sentirse capaz de liderar la empresa ni siquiera su propia sección. Andrés salió tras ella para consolarla, pero la joven admitió haber perdido toda esperanza tras la marcha de Fina.