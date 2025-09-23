"Está en coma por un esguince": las lágrimas de Carmen por su padre, en estado vegetativo después de suministrarle un sedante

Carmen intervenía en Espejo Público la mañana de este martes para relatar todo lo que ocurrió.

Una buena mañana del fin de semana sus padres y ella decidieron dar un paseo en familia por la serranía de Córdoba junto a la mascota. Lo que iba a ser un agradable y feliz día en la montaña se convirtió en una pesadilla de la que no logran despertar.

"Un día magnífico..."

En un momento del paseo el padre perdió el equilibrio al torcerse un tobillo, quedando en un peligroso lugar al borde de un precipicio. Su hija Carmen y su mujer le sujetaban por las manos cada vez con mayor dificultad y la hija tomó la difícil decisión de soltar al padre para buscar ayuda, a riesgo de que su madre no aguantara. Aguantó cuando volvió con ayuda y entre todos evitaron que el accidentado se precipitara al vacío. Aun así no lograron subirle de nuevo al camino.

Hasta que no llegaron los equipos de emergencias, más de una hora más tarde, no se le pudo sacar del lugar. El hombre se quejaba de un fuerte dolor en el tobillo, de lo que luego se confirmaría como una fractura. Aún mostraba una lucidez completa.

"Respondía a todas las preguntas que se le hacían (...) Le dolía pero él estaba bien", ha afirmado la joven. La hija asegura que comunicó en más de una ocasión la medicación que tomaba habitualmente su padre.

"Algo le habían dado"

Por ese intenso dolor los facultativos le habrían suministrado un sedante. Ahí comenzó, según la hija, el problema grave. Momentos después de suministrarle ese sedante fue cuando su hija se percató de que el estado de su padre no era normal. Tenía la mirada perdida y balbuceaba.

Más y más complicaciones

"Que alguien me explique cómo de un tobillo roto, mi padre está en parada cardiorrespiratoria"

El primer gran susto fue cuando, una vez estaba siendo trasladado al centro hospitalario, la ambulancia se detuvo en mitad de una zona peligrosa para sorpresa de Carmen. Su padre había entrado en "bradicardia extrema" y los profesionales le realizaban unaRCP (Reanimación Cardiopulmonar), tratando de salvarle la vida: "Al llegar urgencias , le bajaron de la ambulancia y yo me le encontré blanco y morado. Yo pensaba que mi padre se había ido, yo pensaba que ya no estaba".

Directo a la UCI

El paciente ha permanecido en la UCI 36 días, en coma, de los cuales los médicos tardaron en controlar las convulsiones que comenzó a sufrir más de veinte días. A consecuencia de la crisis masiva de salud, los médicos confirmaron "a la cuarta resonancia" que el hombre sufre daños cerebrales. Según ella un profesional sanitario le ha insinuado la causa: "A mí me han dado a entender que ha sido a raíz de un sedante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.