Los ingeniosos trucos caseros de Esperansa Grasia para sorprender a Esther Cañadas

En una noche marcada por la cercanía y las anécdotas de Esther Cañadas, la aparición de Esperansa Grasia dio un giro fresco y divertido al programa. La colaboradora compartió tres trucos ingeniosos pensados para hacer la vida cotidiana más fácil.

Desde una técnica rápida para pelar aguacates, hasta una manera segura de cocinar evitando quemaduras y un recurso útil para liberar el carro de la compra sin monedas, Esperansa conquistó al público. Su estilo natural y su humor desataron la complicidad de la invitada y de la audiencia.