Mejores momentos | 23 de septiembre
¡Al fin! La agonía de Jaime termina en la prueba de velocidad decreciente
El concursante ha empezado fuerte cuando el programa estaba avanzado ya.
Jaime ha venido a concursar a La ruleta de la suerte y le ha costado acertar su primer panel. Ha tenido que esperar al panel de prueba de velocidad decreciente para superar su mala racha e inaugurar su marcador.
Todos los concursantes han intentado resolver este panel que decía: “Fiódor Dostoievski: El alma se cura estando con niños”. Cada vez había menos dinero porque ninguno lo conseguía, pero Jaime ha pulsado al botón y lo ha acertado.
La alegría del concursante no ha podido ser mayor al ver que se llevaba 667 euros. ¡Descubre la jugada de Jaime en el vídeo de arriba!
