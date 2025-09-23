¡Al fin! La agonía de Jaime termina en la prueba de velocidad decreciente

Jaime ha venido a concursar a La ruleta de la suerte y le ha costado acertar su primer panel. Ha tenido que esperar al panel de prueba de velocidad decreciente para superar su mala racha e inaugurar su marcador.

Todos los concursantes han intentado resolver este panel que decía: “Fiódor Dostoievski: El alma se cura estando con niños”. Cada vez había menos dinero porque ninguno lo conseguía, pero Jaime ha pulsado al botón y lo ha acertado.

La alegría del concursante no ha podido ser mayor al ver que se llevaba 667 euros. ¡Descubre la jugada de Jaime en el vídeo de arriba!