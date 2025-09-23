Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 23 de septiembre

¡Al fin! La agonía de Jaime termina en la prueba de velocidad decreciente

El concursante ha empezado fuerte cuando el programa estaba avanzado ya.

¡Al fin! La agonía de Jaime termina en la prueba de velocidad decreciente

Arancha Mela
Jaime ha venido a concursar a La ruleta de la suerte y le ha costado acertar su primer panel. Ha tenido que esperar al panel de prueba de velocidad decreciente para superar su mala racha e inaugurar su marcador.

Todos los concursantes han intentado resolver este panel que decía: “Fiódor Dostoievski: El alma se cura estando con niños”. Cada vez había menos dinero porque ninguno lo conseguía, pero Jaime ha pulsado al botón y lo ha acertado.

La alegría del concursante no ha podido ser mayor al ver que se llevaba 667 euros. ¡Descubre la jugada de Jaime en el vídeo de arriba!

