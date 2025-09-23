Antena 3 LogoAntena3
Alejandra Osborne se emociona al recordar la muerte de su madre: "Lo deje todo cuando le diagnosticaron cáncer"

La hija de Bertín Osborne visita el plató para hablarnos de su vida en el seno de una familia mediática. Su infancia estuvo marcada por su madre, Sandra Domecq, quien falleció a causa de un cáncer contra el que luchó incansablemente.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Alejandra Osborne es la hija mayor de Bertín Osborne con su primera esposa, Sandra Domecq. La joven hoy es una importante empresaria en el mundo de la moda y presume del amor que su familia siempre le ha brindado.

Pese a que a día de hoy mantiene una relación muy estrecha con su padre, confiesa que durante su infancia él trabajaba mucho fuera y su mayor apoyo era su madre Sandra. Por eso, su muerte fue uno de los mayores golpes de su vida.

Alejandra Osborne

Cuando a Sandra le detectaron cáncer, Alejandra todavía estaba en la universidad, pero decidió dejarlo todo para cuidar de su madre. "No me quería perder ni un minuto", asegura.

La hija de Bertín se ha emocionado recordando la muerte de su madre y cómo su hermana tuvo que enterarse por los medios de la noticia. "No nos dio tiempo a contárselo cuando un periodista amigo de mi madre ya lo estaba dando", señala Alejandra, "fue un poco horrible".

A día de hoy, Alejandra admite que su madre está presente a cada minuto en su mente: "Era una persona increíble". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

