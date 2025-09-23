¿Brujería? Las idénticas tiradas de Carla despistan a sus compañeros

Antena 3 LogoAntena3
La joven caía todo el rato en el gajo de 25, algo que ha dejado sin palabras a los presentadores del programa.

Arancha Mela
Carla, la concursante del atril rojo, posee la misma tirada al jugar en La ruleta de la suerte. La concursante ha caído continuamente en el gajo de 25 y por más que quería cambiar su jugada no podía.

Jorge Fernández estaba sorprendido de que su tirada fuera tan igual: “Es increíble”. Y es que Carla en rara ocasión ha conseguido cambiar su forma al tirar por lo que no podía acumular mucho dinero.

Los concursantes de La ruleta de la suerte no dejan de sorprendernos. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

