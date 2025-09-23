Antena 3 LogoAntena3
Seren y Bahar, en su peor noche: Efsun y Evren se marchan y todo se complica en Renacer

Por un lado, Efsun se va sin decirle a su hija que está muy enferma. Por otro, Evren se marcha sin despedirse de Bahar. A las 22.50 horas, capitulazo imperdible en Antena 3.

Seren y Bahar, en su peor noche: Efsun y Evren se marchan y todo se complica en Renacer

Desirée Castillo
Publicado:

Esta noche no será nada fácil para nuestros protagonistas. Mientras Bahar, Çağla y Rengin intentan escapar de sus secuestradores, Efsun toma la decisión de marcharse del país, sin contarle a Seren que está gravemente enferma y le queda menos de un año de vida.

La diseñadora visita por última vez a su hija y le lleva dos regalos. El primero son dos colgantes con una nana grabada con su voz, un recuerdo para que sus nietos la escuchen. Pero el momento más emocionante llega cuando Efsun saca dos pequeños vestidos que le hizo cuando era una bebé. "Te quedaban muy bonitos", le dice muy emocionada.

En medio de los recuerdos, Efsun le confiesa que se marchará un tiempo. ¿El motivo? Una supuesta colaboración con una empresa famosa en el extranjero. La mujer no es capaz de confesarle la verdad y siente que es la única manera de que no sufra. Seren se llena de preguntas y no entiende por qué su madre se va de repente. ¿Cómo lo asumirá?

No te pierdas esta noche Renacer. A las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, el capítulo ya está disponible en atresplayer.

Series

