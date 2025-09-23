Antena 3 LogoAntena3
Los talents de las primeras Audiciones se enfrentan al reto exprés: cantar, improvisar y sorprender en solo un minuto

En apenas un minuto, tuvieron que superar varios desafíos musicales: cantar tres canciones de los coaches, improvisar tres formas de decir “hola” cantando, demostrar tres talentos que no fueran cantar y recordar canciones de Malú, Pablo, Mika y Yatra.

Talent de La Voz

Celia Gil | Guillermo Espeso
Publicado:

La emoción y el talento no son lo único que se vive en el escenario de La Voz. En esta ocasión, los concursantes de las primeras Audiciones se enfrentaron a un divertido reto exprés a contrarreloj que sacó a relucir su creatividad, espontaneidad y mucho sentido del humor.

El desafío era sencillo, pero con mucha presión: un minuto para superar cuatro pruebas. La primera consistía en cantar tres canciones de los coaches; después, improvisar tres formas diferentes de decir “hola” cantando. La tercera prueba les pedía mostrar tres talentos que no fueran cantar, y, por último, recordar el título de alguna canción de cada uno de los coaches: Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra.

Los resultados fueron tan inesperados como divertidos. Hubo risas, improvisaciones geniales, nervios y alguna que otra sorpresa que desató los aplausos del público y los propios coaches.

Este nuevo reto dejó claro que los artistas de La Voz no solo destacan por su voz, sino también por su rapidez mental, su ingenio y la capacidad de brillar bajo presión.

"Eres perfecto": la próxima semana, aumenta la competitividad entre los coaches en las segundas Audiciones a ciegas

