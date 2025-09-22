Exclusiva
La hija de Martín Pareja-Obregón, demandada por su padre: "Todo lo que he dicho es verídico, va a salir perdiendo"
El diestro ha demandado a su hija por atentar, presuntamente, contra su derecho al honor y a la intimidad. Nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con Alejandra, que se encuentra devastada ante la noticia.
Martín Pareja-Obregón vuelve a estar en el punto de mira por sus polémicas familiares. Esta vez, el diestro ha demandado a su hija Alejandra por atentar, presuntamente, contra su derecho al honor y a la intimidad.
Pese a que el diestro nunca accedió a realizarse las pruebas de paternidad, fue obligado a reconocer a Alejandra como hija legítima en 2009. Años más tarde, este era condenado por no cumplir sus obligaciones como padre con la hija que tenía con Judith Rey.
Fue entonces cuando Alejandra rompía su silencio por primera vez en los medios, admitiendo que se sentía abandonada por su padre y calificándole de "sinvergüenza", unas palabras que hoy han provocado el contraataque judicial de Martín Pareja-Obregón.
Nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con Alejandra, que se siente muy decepcionada ante la situación, aunque no retira sus palabras. "Todo lo que he dicho es verídico, hay pruebas", señala.
Alejandra advierte que Martín Pareja-Obregón "va a salir perdiendo". ¿Es este el inicio de una batalla judicial entre padre e hija?
