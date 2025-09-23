Christian Brueckner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann, se jacta de tener información clave sobre el "escándalo del siglo"

Christian Brueckner, el señalado como principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en 2007, vuelve a estar en el punto de mira. Según ha publicado 'The Sun', el hombre habría comentado en una tienda de electrónica que posee pruebas que serían capaces de resolver "el escándalo del siglo", poco después de ser liberado tras cumplir condena por una violación no relacionada con el caso.

El gerente del local, Farouk Salah-Brahmin, de 32 años, asegura que Brueckner habló de información clave y mencionó memorias USB, que, según él, podrían "poner fin a todas las acusaciones". Aunque no especificó directamente el caso McCann, las insinuaciones apuntan a que podría referirse a la desaparición de la niña británica enPraia da Luz, Portugal, uno de los mayores misterios sin resolver de las últimas décadas.

El hombre, que ha rechazado siempre responder preguntas sobre la desaparición de Madeleine, fue visto en las últimas horas deambulando con una barba falsa. Un trabajador de una pizzería explicó a 'Mirror' que, pese al disfraz, "era claramente reconocible". Según su testimonio, la barba era larga y fabricada con un material sintético.

El caso Madeleine McCann

Brueckner fue identificado como sospechoso principal en 2020, cuando las autoridades portuguesas incautaron su autocaravana Volkswagen. Sin embargo, nunca se han presentado cargos contra él en relación con el caso McCann, y continúa negando cualquier implicación.

Tras salir de prisión la semana pasada, el delincuente sexual se declaró sin hogar y se ha estado alojando en un centro de emergencia en Neumünster, al norte de Hamburgo. Su abogado ha admitido públicamente que entiende las "preocupaciones" por el historial de su cliente, condenado por abusos sexuales a menores y violación.

La desaparición de Madeleine McCann sigue siendo uno de los mayores enigmas policiales en Europa, casi dos décadas después de que la niña fuese vista por última vez en un apartamento turístico en Portugal.