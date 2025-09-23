Antena 3 LogoAntena3
Tensión en el plató

Alto voltaje en el enfrentamiento entre Susana Díaz y Mariló Montero: " ¡Tú sabrás por qué te quitaron de allí!"

La presentadora Mariló Montero ha protagonizado un encendido debate con la senadora del PSOE Susana Díaz. La comunicadora acusaba a la socialista de estar detrás de su despido al frente de los informativos de Canal Sur.

Encontronazo entre Mariló y Susana Díaz.

Espejo Público
Publicado:

Espejo Público debatía este martes sobre cómo pueden incomodar los medios de comunicación al poder después de la cancelación del programa de Jimmy Kimmel tras un comentario sobre la muerte de Charlie Kirk. Susana Díaz reconocía que en su etapa como presidenta de la Junta de Andalucía se sentía incómoda por cómo se difundían algunas informaciones. "Ahora es otra época. La etapa de Televisión Española que más respeto hubo y se intentó despolitizar fue la de Zapatero, después uno u otro han tirado de la cuerda", afirmaba.

Mariló Montero se ha sentido aludida por estas declaraciones: "A ti no te gustaba mucho el debate que yo hacía en Canal Sur semanal", le espetaba. Díaz niega que se intentara cargar a Mariló como comunicadora en el pasado, pero Mariló insistía en que habían dejado de contar con ella por el falso argumento de la baja audiencia.

"Siempre has estado orillada a la derecha Mariló. Yo tenía menos fuerza en Canal Sur que un cabo furriel", respondía la del PSOE.

"Cuando yo estaba tú ya no eras presentadora, así que no te vuelvas en mí"

Mariló niega haber estado adoctrinada cuando ha presentado informativos y mantiene que tenía "una mesa equilibrada". Algo que ha rebatido Susana diciéndole que nunca ha tenido equilibrio en la política nunca. "Cuando yo estaba tú ya no eras presentadora así que no te vuelvas en mí. Cuando yo entré ya estaba Mabel Mata, yo solo estuve 6 años aunque te parecieran 16 [...] Tú siempre pendulas a la derecha. La Mariló que yo conozco es la que ya no era presentadora que es más de derechas que... me voy a callar. Mo me utilices a mí para reivindicarte tú como profesional, tú sabrás por qué te quitarían a ti", añadía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

