Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 23 de septiembre

Jorge Fernández, ante las arriesgadas tiradas de Elena: “Esto es por sus 18 años”

La joven había hecho un panelazo y tenía mucho dinero acumulado, pero se ha decidido a tirar una vez más.

Jorge Fernández, ante las arriesgadas tiradas de Elena: “Esto es por sus 18 años”

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Elena ha venido a La ruleta de la suerte a llevarse mucho dinero y ha demostrado tener mucha valentía. La joven no se conformaba ni aún teniendo un panel de 1.350 eurazos y no ha parado de arriesgar.

Jorge Fernández estaba sorprendido y asustado por lo que podría llegar a perder Elena, pero la suerte se ha puesto de su lado y sí, arriesgar, ha merecido la pena a la joven.

Como bien ha comentado el presentador: “El miedo es lo que nos paraliza.” ¡Enhorabuena Elena! ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la atrevida jugada de esta concursante!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Talent de La Voz

Los talents de las primeras Audiciones se enfrentan al reto exprés: cantar, improvisar y sorprender en solo un minuto

Portavoz JUPOL

Reprochan al ministro Marlaska que no dé el pésame a las familias de agentes que se han quitado la vida: cerca de 500 desde 2001

Camilo Sesto

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el exrepresentante de Camilo Sesto nos cuenta cómo fueron sus últimos años

¡Al fin! La agonía de Jaime termina en la prueba de velocidad decreciente
Mejores momentos | 23 de septiembre

¡Al fin! La agonía de Jaime termina en la prueba de velocidad decreciente

hija esguince sedante vegetal
Esguince fatal

"Está en coma por un esguince": las lágrimas de Carmen por su padre, en estado vegetativo después de suministrarle un sedante

¿Brujería? Las idénticas tiradas de Carla despistan a sus compañeros
Mejores momentos | 23 de septiembre

¿Brujería? Las idénticas tiradas de Carla despistan a sus compañeros

La joven caía todo el rato en el gajo de 25, algo que ha dejado sin palabras a los presentadores del programa.

Mala relación entre Andy y Lucas.
Conflicto

La gran discusión que aleja a Andy y Lucas: ¿Se separan?

Espejo Público ha tenido acceso a un documento que podría poner en riesgo la estabilidad del grupo Andy y Lucas.

Jorge Fernández, ante las arriesgadas tiradas de Elena: “Esto es por sus 18 años”

Jorge Fernández, ante las arriesgadas tiradas de Elena: “Esto es por sus 18 años”

Encontronazo entre Mariló y Susana Díaz.

Alto voltaje en el enfrentamiento entre Susana Díaz y Mariló Montero: " ¡Tú sabrás por qué te quitaron de allí!"

Solomillo de cerdo con salsa de melocotón

Arguiñano elabora un solomillo de cerdo con salsa de melocotón: calidad y lujo al alcance de todos

Publicidad