Jorge Fernández, ante las arriesgadas tiradas de Elena: “Esto es por sus 18 años”

Elena ha venido a La ruleta de la suerte a llevarse mucho dinero y ha demostrado tener mucha valentía. La joven no se conformaba ni aún teniendo un panel de 1.350 eurazos y no ha parado de arriesgar.

Jorge Fernández estaba sorprendido y asustado por lo que podría llegar a perder Elena, pero la suerte se ha puesto de su lado y sí, arriesgar, ha merecido la pena a la joven.

Como bien ha comentado el presentador: “El miedo es lo que nos paraliza.” ¡Enhorabuena Elena! ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la atrevida jugada de esta concursante!