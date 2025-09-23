Mejores momentos | 23 de septiembre
Jorge Fernández, ante las arriesgadas tiradas de Elena: “Esto es por sus 18 años”
La joven había hecho un panelazo y tenía mucho dinero acumulado, pero se ha decidido a tirar una vez más.
Elena ha venido a La ruleta de la suerte a llevarse mucho dinero y ha demostrado tener mucha valentía. La joven no se conformaba ni aún teniendo un panel de 1.350 eurazos y no ha parado de arriesgar.
Jorge Fernández estaba sorprendido y asustado por lo que podría llegar a perder Elena, pero la suerte se ha puesto de su lado y sí, arriesgar, ha merecido la pena a la joven.
Como bien ha comentado el presentador: “El miedo es lo que nos paraliza.” ¡Enhorabuena Elena! ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la atrevida jugada de esta concursante!
