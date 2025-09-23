Antena 3 LogoAntena3
“Tienes que estar aquí porque tú tienes la voz”: Malú se arrepiente en el próximo programa de La Voz

Tras arrasar en su estreno, La Voz regresa con nuevas Audiciones a ciegas cargadas de emoción. Malú protagonizará uno de los momentazos de la noche al usar su botón de arrepentimiento. El viernes en Antena 3.

Malú, coach de La Voz

Celia Gil
La Voz vuelve a sonar más fuerte que nunca. Después de conquistar a la audiencia en su estreno, el programa de Antena 3 se prepara para una nueva noche de Audiciones a ciegas repleta de emociones, giros inesperados y voces que marcarán la diferencia.

Uno de los momentos más esperados llegará de la mano de Malú, que sorprenderá al activar por primera vez su botón del arrepentimiento, como ya hizo Pablo López. Consciente de que solo puede usarlo una vez en toda la fase, la coach confesará: “Me acabo de arrepentir de no haberme dado la vuelta. Tenemos una sola oportunidad para arrepentirnos y yo la acabo de gastar contigo”.

La emoción será máxima cuando Malú cierre su alegato con unas palabras cargadas de fuerza y verdad: “Tienes que estar aquí porque tú tienes la voz”.

Con esta intensidad y las nuevas dinámicas como el megabloqueo y el botón del arrepentimiento, la próxima gala promete ser una de las más sorprendentes de la temporada. ¡No te lo puedes perder! El viernes en Antena 3.

Malú y Pablo López

‘Ángel caído’, la canción que siempre une a Pablo López y Malú vuelve a emocionar en La Voz

