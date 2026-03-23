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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Christian Gálvez vuelve a la casa donde dio sus primeros pasos

El presentador que triunfó con Pasapalabra se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su nueva etapa profesional, el final de su etapa más prolífica y su familia, el mayor logro de Christian Gálvez.

Christian Gálvez

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Christian Gálvez encontró en la televisión un refugio que llevaba años buscando. Tras una adolescencia difícil marcada por un crecimiento irregular que le condicionó a nivel personal y escolar, su saltó a la televisión fue su salvación.

Durante años, triunfó como presentador de varios formatos, pero fue Pasapalabra el que se convirtió en su trampolín. Sin embargo, aquella etapa brillante vino seguida de una profunda crisis personal que oscureció todos los aspectos de su vida.

Tras el final de Pasapalabra en 2019, comenzaron años difíciles a nivel profesional para Chistian Gálvez, que se sumaron al divorcio con Almudena Cid tras 15 años de relación. Una separación que fue muy sonada y que le afectó mucho a nivel personal.

Sin embargo, Christian encontró en 2022 a Patricia Pardo, la mujer que consiguió sacarle de la oscuridad. Ambos se casaron en secreto y tuvieron un hijo, que hoy es la mayor alegría de sus vidas.

Hoy, Christian Gálvez nos presenta su faceta más personal y desconocida. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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