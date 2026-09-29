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¿Qué se cuece?

Los trucos de Samantha Vallejo-Nágera para comprar y cocinar pescado sin echarlo a perder

Samantha Vallejo-Nágera nos cuenta las diferencias entre algunos pescados y cómo cocinarlos para evitar errores muy habituales. ¡No te lo pierdas!

Samantha Vallejo-Nágera

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Samantha Vallejo-Nágera vuelve con su sección '¿Qué se cuece?' para repasar las diferencias entre algunos de los pescados más habituales en las pescaderías y dar trucos para sacarles el máximo partido. Entre ellos, compara el calamar con la pota, el lenguado con el gallo y la lubina con la corvina, con precios que pueden variar bastante.

La cocinera también pone el foco en el boquerón y la sardina, dos pescados azules con sabores muy distintos. Mientras el boquerón resulta más suave y delicado, la sardina es más grasa, jugosa y de sabor intenso.

A la hora de cocinar, Samantha Vallejo-Nágera propone opciones para evitar que el olor a pescado se quede por toda la casa. Recomienda, entre otras ideas, preparar la lubina al horno, el salmón al vapor, el boquerón en vinagre o la corvina en ceviche. Para que el olor se quite de las manos, tan solo hace falta frotarse las manos con agua y una cuchara de acero inoxidable.

Además, muestra algunos utensilios que facilitan la limpieza y preparación del pescado, como una pinza, una fuente de horno o una besuguera para barbacoa. También recuerda que uno de los errores habituales es cocinar algunas piezas directamente al horno sin tener en cuenta su tamaño y preparación previa. ¡Dale al play para ver todos los trucos en el vídeo de arriba!

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