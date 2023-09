Solo una entidad bancaria sigue cobrando comisiones a los menores de 75 años: "Hemos avanzado, pero no es justo"

Después de que el programa 'Hablando en plata' hablase de las comisiones que los bancos cobran a las personas mayores por hacer gestiones en ventanilla, las entidades han tomado medidas y han dejado de hacerlo.

Solo uno sigue cobrando por sacar dinero en el mostrador y no en un cajero automático, algo que no saben hacer todos los mayores o tienen dificultades para ello porque viven en la España rural.

"Algo hemos avanzado, pero no es justo"

En 'Y ahora Sonsoles' lo hemos comprobado y han puesto un límite de edad. Solo se le cobra a las personas menores de 75 años.

José Luis, que tiene 73 años y con quien ya comprobamos que había que seguir haciendo presión para que desaparecieran estas comisiones, se ha vuelto a encontrar con un banco donde tiene que pagar por sacar dinero en ventanilla. En concreto, le han cobrado 6 euros por sacar 150.

Paco, sin embargo, tiene 74 años y 4 meses y no ha tenido que pagar. La trabajadora le ha dicho que a partir de los 75 ya no se cobra nada de comisión desde hace una semana. "Algo hemos avanzado pero no es justo", ha dicho.

Y es que considera que una vez se jubilan a los 65, merecen tener un bienestar y cree que han trabajado suficiente por el país.

José Luis ha explicado que el mínimo para que no se les cobre comisión son 600 euros, y muchos de ellos tienen miedo de ir con tanto dinero en efectivo. Muchos lo sacan igualmente para que no tener que pagar de más.