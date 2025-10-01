Antena 3 LogoAntena3
El enfado de una vecina de Ibiza tras las lluvias torrenciales: "Nos quedamos sin nada y no viene nadie a ayudarnos"

Las lluvias han causado estragos en gran parte de nuestro país, especialmente en Ibiza, donde los vecinos aseguran que no se tomaron las precauciones necesarias y que no han recibido ayuda.

Enfado de una vecina en Ibiza

Las lluvias han azotado gran parte del país y, mientras zonas como Valencia extremaba las precauciones tras la mortal DANA de hace un año, a otros territorios el agua les pillaba por sorpresa. En Ibiza, los avisos de lluvia no presagiaron la magnitud del desastre, que terminó convirtiendo gran parte de la isla en un río.

Muchos vecinos aseguran que el aviso de lluvias por parte de las autoridades llegó cuando el agua ya había cubierto las calles. De hecho, muchas personas se quedaron atrapadas en casas o en el trabajo y algunos niños pasaron horas incomunicados en el colegio.

Esmilce vive en Ibiza con sus hijos y asegura que la situación es muy complicada y sin precedentes. "No viene nadie a ayudarnos y las familias se quedan sin nada", advierte.

La calle de Esmilce está cubierta de lodo y llena de enseres que los vecinos han sacado a la calle, estropeados por el agua: "Está todo tirado por aquí y es irrecuperable".

Pese a que las lluvias comienzan a dar un respiro en Ibiza, los destrozos continúan recordando la poca preparación de las autoridades ante la catástrofe. ¿Se recuperará Ibiza pronto del caos?

