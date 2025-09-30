Los hijos de Ada, atrapados en el colegio por las lluvias en Ibiza: "Nos han prohibido ir a buscarlos"

Las lluvias continúan azotando gran parte del país. Aunque estas remiten en gran parte de Valencia o Zaragoza, que se llevaban la peor parte ayer, el temporal se traslada a zonas como Ibiza o Formentera.

El centro de la ciudad de Ibiza se encuentra completamente inundado, así como algunas residencias o colegios. Mientras las autoridades piden extremar las precauciones, algunos vecinos denuncian que no estaban avisados de la magnitud de las lluvias.

Los hijos de Ada, por ejemplo, han acudido esta mañana al colegio porque nadie les había avisado de que no debían hacerlo. "No había advertencia", asegura.

Durante horas, Ada ha sido incapaz de llegar hasta ellos, ya que les han prohibido ir a recogerlos. Ahora, con los niños en casa, nos cuenta cómo ha vivido esos momentos de angustia.