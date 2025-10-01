Elsa Pataky, sin previsión de volver a España: "Me encanta pasar temporadas allí, pero no me veo viviendo"

Elsa Pataky es una de las mujeres españolas más cotizadas en el panorama mediático. Sonsoles Ónega ha podido hablar con ella en una entrevista exclusiva en la que han repasado su historia desde el principio.

La modelo y actriz asegura que su infancia en España es uno de sus recuerdos más bonitos. Allí comenzó a trabajar y descubrió su pasión por la interpretación desde muy joven.

Sin embargo, el amor le llevó a mudarse a Australia, donde vive junto a su marido Chris Hemsworth y sus tres hijos en común. Allí, conviven con animales y naturaleza que hacen de su hogar un paraíso.

"Me encanta pasar temporadas en España, pero me encanta vivir donde vivo", asegura. Para ella, crear una familia en Australia es un sueño que por fin ha podido cumplir.

Tras 15 años de matrimonio, para Elsa Pataky el secreto de su matrimonio es ir siempre de la mano con Chris. "Hay que invertir trabajo y tiempo en la otra persona", afirma.

Elsa se abre en canal canal y nos cuenta que se encuentra en su momento más dulce. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!