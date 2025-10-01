Antena 3 LogoAntena3
Examiga de la mujer acusada de secuestrar a una menor en Horche: "Decía que tenía 18 años y que era su sobrina"

En Horche (Guadalajara), una familia ha acusado a una mujer del pueblo de secuestrar a su hija de 15 años. Hoy, hablamos con vecinos del municipio y accedemos al zulo donde supuestamente tenía a la menor.

Horche, un pueblo de Guadalajara, ha sido el escenario de un presunto secuestro. Allí, una mujer ha sido acusada por unos padres de secuestrar a su hija de 15 años y retenerla durante 9 días en un zulo.

Tras encontrar a su hija, los padres de la menor han decidido tomarse la justicia por su mano, maniatando a la mujer y agrediéndola en plena calle.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Alba, la vecina que avisó a la policía y que era amiga de la presunta secuestradora. "Me dijo que la niña tenía 18 años y que era su sobrina", nos cuenta, "me da vergüenza hasta decir que era mi amiga".

La menor y la presunta secuestradora se escribían presuntamente decenas de cartas de amor que Alba dice haber encontrado y que llevará a la Guardia Civil como prueba: "Las encontré en una esquina que estaba llena de cosas".

Pese a que la presunta secuestradora niega los hechos, está detenida por un presunto delito de retención ilegal y a la espera de pasar a disposición judicial. ¿Qué ocurrió realmente en Horche?

