María cayó en la estafa del cubrecolchón mágico de 3.300 euros: "Decían que quitaba los dolores"

La convencieron para comprar un cubrecolchón que decían que era mágico y que costaba 3.300 euros. Sin embargo, María no es la única que ha caído en esta estafa. ¿En qué consiste esta nueva moda?

Cubrecolchón

Cada vez son más las empresas o los particulares que venden productos a personas mayores para aprovecharse de ellos. Uno de los más cotizados: el cubrecolchón que supuestamente tiene propiedades milagrosas.

María ha sido una de las víctimas de esta estafa. Todo ocurrió el día que una amiga la invitó a una reunión en un hotel donde le ofrecieron este cubrecolchón que prometía curarle todas sus enfermedades y dolores.

"Decían que quitaba dolores, que servía para la circulación, para el hormigueo en las piernas...", nos cuenta, "pero yo no nota nada, es más, la almohada es incomodísima".

Tras preguntarle por datos como su pensión, convencieron a las mujeres allí presentes para pagar a plazos el cubrecolchón de 3.300 euros. "Fue todo muy deprisa, lo aprobaron muy rápido", recuerda María.

A día de hoy, María sigue pagando el cubrecolchón y no es la única que ha caído en este engaño: "La más joven que había allí era yo". ¡Dale al play para enterarte de todo!

A sus 17 años, Alan se quedó tetrapléjico por una acrobacia fallida en el instituto. Hoy, nos cuenta cómo un acto que creemos valiente puede cambiarnos la vida en un segundo.

