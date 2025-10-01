Antena 3 LogoAntena3
Rescatan a un joven tras tres días a la deriva en Gran Canaria: "Ha demostrado ser muy fuerte"

Tras tres días sin saber nada de él y con la esperanza agotándose por momentos, Layonel fue encontrado aferrado a su moto de agua y a 25 kilómetros de la costa. Hoy, nos cuentan cómo ocurrió todo.

Rescatan a un hombre

Layonel desapareció el lunes en el mar de Gran Canaria, cuando salió con su moto de agua. Su familia comenzaba a perder la esperanza cuando al tercer día, se produjo el rescate más esperado.

Tumbado sobre su moto de agua, deshidratado y sin ingerir ningún alimento en tres días, un avión de salvamento encontró a Layonel con vida a 25 kilómetros de la costa, completamente a la deriva.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Sofía Hernández, portavoz de Salvamento Marítimo, que nos cuenta que ha sido algo prácticamente milagroso. "Ha demostrado ser un hombre fuerte", nos cuenta.

Hoy, su familia celebra el milagro de Layonel, que se aferró a la vida incluso cuando parecía imposible. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

